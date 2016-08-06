Українська легкоатлетка Бризгіна заявила, що стала жертвою російських пропагандистів: "Шкодую, що повелися на це"

Спортсменка розповіла в інтерв'ю ТСН.ua, що журналісти все перекрутили.

"Мені б хотілося, щоб цього всього не було. Довгий переліт дуже. Навіть не знали, що будемо разом летіти(з російськими спортсменами - УНІАН) та не надавали ніякого значення цьому", - сказала Бризгіна.

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За її словам, журналісти ходили з камерою постійно, намагалися знімати: "своїх, наших, ми не звертали на це уваги. І потім почали по одному наших смикати. Ми якось не надали цьому значення, вирішили пару слів сказати. Потім вже, коли цей репортаж нам почали кидати, мовляв "Вам не соромно?" - ми не могли зрозуміти, що таке", - розповідає спортсменка.

"Подивилися репортаж - жах! Все перекрутили. Говорили одне, половину було несказано, за кадром почали говорити якісь моменти. Дуже негарно і неприємно це вийшло. Ми вирішили висловити свою думку щодо "чистих" атлетів, які не їдуть на Олімпійські ігри. Нам шкода по-людськи. Ось так було сказано. Вони все зробили по-іншому. Що нас звинувачують в якомусь непатріотизмі", - каже Бризгіна.

Спортсменка зазначила, що Олімпіада ще не почалася, а такі маленькі скандали вже. "І люди, які залишилися в Україні переживати за нас і вболівати, напевно, по-іншому на нас дивляться після цього репортажу", - вважає вона.

Спортсменка каже, що неприємно, що так зробили російські ЗМІ: "Ми хотіли підтримати трішки. Жодні політичні моменти не хотіли піднімати. Напевно, даремно. Шкодую, що повелися на це. Справді, довго летіли, втомилися всі. Напевно, втратили пильність і не зрозуміли, що краще не вестить на це, і не давати навіть маленькі коментарі".

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"Я шкодую, що дала інтерв'ю цьому каналу. Більше таких помилок не допущу. Хотілося б, щоб уболівальники переживали за нас, ми будемо в свою чергу сильно старатися, добре виступати, якомога більше медалей завоювати", - поділилася Бризгіна", - зазначила вона.

На руках у Єлизавети - патріотичний манікюр. Каже, що багато дівчат зробили щось подібне на Ігри.

"Ми гордо носимо наші кольори, тому що ми - патріоти і вболіваємо за нашу країну. Хочемо, щоб тут якомога частіше піднімався наш прапор і грав наш гімн", -підсумувала спортсменка.