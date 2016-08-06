Ріо-2016: Україна сьогодні залишилася без медалей у фехтуванні

Українки Яна Шемякіна та Олена Кривицька не змогли подолати бар'єр 1/8 фіналу олімпійського турніру з фехтування серед шаблісток.

Шемякіна поступилася японці Назомі Сато з рахунком 8:11, а Кривицька - француженці Лорен Ремьї - 7:9.

Раніше, у першому раунді змагань, Шемякіна з рахунком 14:13 обіграла американку Кортні Хьорлі. Кривицька виявилася більш спритною, аніж представниця Південної Кореї Сін А Рам - 15:14.

Разом з тим, третя українська шаблістка на змаганні Ксенія Пантелєєва у поєдинку 1/16 фіналу поступилася естонці Ірині Ембріх - 3:15.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який доставлятиме вам найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії з допомогою відеоблогу.