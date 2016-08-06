На церемонії відкриття Олімпіади Україні повернули Крим

Відповідні скріншоти опублікувало Flash Crimea.

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Відзначається, що під час проходження стадіоном "Маракана" олімпійської збірної Росії на телекартинці була показана карта Російської Федерації без окупованого Криму. Коли ж на стадіон вийшла українська збірна, карта України була продемонстрована з півостровом в її складі.

Судячи по логотипу у верхньому правому куті екрану, дану трансляцію вів американський телеканал NBC, що володіє правами на трансляцію Ігор на території США.

Нагадаємо, в п'ятницю, 5 серпня, відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.