На церемонії відкриття Олімпіади Україні повернули Крим
16:58, 06 серпня 2016Ріо-2016
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Під час трансляції церемонії відкриття 31-х літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро на телевізійній графіку Кримський півострів був показаний у складі України.
Цю трансляцію вів американський телеканал NBC / Flash Crimea
Відповідні скріншоти опублікувало Flash Crimea.
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Відзначається, що під час проходження стадіоном "Маракана" олімпійської збірної Росії на телекартинці була показана карта Російської Федерації без окупованого Криму. Коли ж на стадіон вийшла українська збірна, карта України була продемонстрована з півостровом в її складі.
Судячи по логотипу у верхньому правому куті екрану, дану трансляцію вів американський телеканал NBC, що володіє правами на трансляцію Ігор на території США.
Нагадаємо, в п'ятницю, 5 серпня, відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.
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