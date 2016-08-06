Ріо-2016: українська дзюдоїстка Черняк залишила змагання після 1/8 фіналу

Українська дзюдоїстка Марина Черняк не змогла пробитися до чвертьфіналу олімпійських змагань з дзюдо в категорії до 48 кг.

У поєдинку 1/16 фіналу вона здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні, але на наступному етапі поступилася угорці ЄвіЧитайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Черновіцкі.

Зазначимо, що 28-річна Марина Черняк є уродженкою Запорізької області. Вона бронзова призерка Універсіади-2013, що відбулася в Казані. На Олімпійських іграх дзюдоїстка бере участь вперше.