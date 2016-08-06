Ріо-2016: українська дзюдоїстка Черняк залишила змагання після 1/8 фіналу
17:42, 06 серпня 2016Ріо-2016
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Українська спортменка поступилася представниці Угорщини Єві Черновіцкі.
Черняк хоче поборотися за медалі / intjudo.eu
Українська дзюдоїстка Марина Черняк не змогла пробитися до чвертьфіналу олімпійських змагань з дзюдо в категорії до 48 кг.
У поєдинку 1/16 фіналу вона здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні, але на наступному етапі поступилася угорці ЄвіЧитайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Черновіцкі.
Зазначимо, що 28-річна Марина Черняк є уродженкою Запорізької області. Вона бронзова призерка Універсіади-2013, що відбулася в Казані. На Олімпійських іграх дзюдоїстка бере участь вперше.
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