Збірна Великобританії заявила про пропажу в Ріо валіз з екіпіровкою

16:34, 06 серпня 2016
Ріо-2016
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У збірної Великобританії в Олімпійському селі у Ріо зникли дев'ять сумок з екіпіровкою та одягом.

REUTERS

Про це повідомляє The Guardian.

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У деяких сумках знаходилася форма британських плавців.

Зазначається, що у команди залишилося запасне екіпірування.

Всього у британців було близько трьох тисяч сумок.

Нагадаємо, раніше в МЗС розповіли, як уберегти себе в криміногенному Ріо.

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