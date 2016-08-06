Збірна Великобританії заявила про пропажу в Ріо валіз з екіпіровкою
16:34, 06 серпня 2016Ріо-2016
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У збірної Великобританії в Олімпійському селі у Ріо зникли дев'ять сумок з екіпіровкою та одягом.
REUTERS
Про це повідомляє The Guardian.
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У деяких сумках знаходилася форма британських плавців.
Зазначається, що у команди залишилося запасне екіпірування.
Всього у британців було близько трьох тисяч сумок.
Нагадаємо, раніше в МЗС розповіли, як уберегти себе в криміногенному Ріо.
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