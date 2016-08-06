Збірна Великобританії заявила про пропажу в Ріо валіз з екіпіровкою

Про це повідомляє The Guardian.

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У деяких сумках знаходилася форма британських плавців.

Зазначається, що у команди залишилося запасне екіпірування.

Всього у британців було близько трьох тисяч сумок.

Нагадаємо, раніше в МЗС розповіли, як уберегти себе в криміногенному Ріо.