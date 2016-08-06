Відеоблог Rio2016: перед церемонією відкриття Олімпійських ігор

Як зазначає наш спецкор, перед церемонією біля стадіону зібралась велика черга журналістів, яким пощастило побачити та зафіксувати церемонію. Поряд розміщені звичайні житлові будинки, мешканці яких можуть відчути атмосферу свята, не виходячи з квартири. Біля стадіону забезпечені підвищені засоби безпеки.

Побував УНІАН і на церемонія відкриття Олімпійських ігор-2016. Організатори та режисери підготували чудове шоу. Відкрили свято душевними номерами і виконанням гімну Бразилії. Найбільш ще очікуваним для на був парадний прохід української збірної під час церемонії.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.