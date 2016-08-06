Ріо-2016. Українка Кальниш не потрапила до фіналу турніру зі стрільби
15:38, 06 серпня 2016Ріо-2016
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Криворожанка зайняла в кваліфікації дев'яте місце при восьми прохідних.
Кальниш не змогла вийти у фінал / НОК України
Українка Наталія Кальниш не змогла вийти у фінал олімпійського турніру зі стрільби з пневматичної гвинтівки (10 метрів).
42-річна криворожанка за підсумками чотирьох серій кваліфікації набрала 415,8 очки. У китаянки Сілінг Жи, яка зайняла прохідне восьме місце - 415,9 очки.
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