"Місто неспокою": У МЗС розповіли, як можна вберегтися від небезпеки у криміногенному Ріо

Це стосується не лише злочинів проти особистої власності, але також і правопорушень, пов'язаних з насильством, включаючи зростаючі останнім часом випадки викрадення людей, повідомляє прес-служба МЗС.

Поширеними є напади на торгові точки, заклади громадського харчування, автозаправки, приватні будинки, а також угони автотранспорту та інші.

Для іноземців значну небезпеку становлять крадіжки, вуличні пограбування та злочини типу „блискавичного” викрадення людей. У місцях масового скупчення людей діють кишенькові злодії. Серед злочинців можуть бути як чоловіки, так і жінки й навіть діти. Грабіжники зазвичай озброєні та можуть відкрити вогонь без будь-якого попередження.

Перебуваючи у Бразилії, громадянам України слід утриматися від відвідування віддалених кварталів міст (так званих «фавел»), які вважаються територіями підвищеного ризику і фактично не контролюються місцевою поліцією.

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Як зазначає МЗС, громадянам України необхідно дотримуватися посилених заходів особистої безпеки та максимально обмежити пересування у громадських місцях у другій половині дня та в темну пору доби. Необхідно також уникати місць проведення акцій протесту та масового скупчення людей, перш за все, поблизу адміністративних будівель та будинків органів влади.

"Якщо збираєтесь відвідати туристичні місця, то документи залишайте у сейфі у готелі, беріть з собою лише необхідну кількість грошей. На пляжі вам вистачить 100 реалів, для того щоб купити прохолодні напої, оплатити лежаки, парасольки тощо. Намагайтеся мати при собі дрібні купюри, щоб не привертати до себе увагу. Найбільш безпечним способом розрахунку в інших місцях є банківська картка", - йдеться в повідомленні.

"У випадку нападу віддайте все, що маєте. Не намагайтесь вступити в бійку або сперечатися, бо грабіжники часто використовують зброю без вагань. Пам’ятайте, що якщо вас обікрали, включаючи особисті речі та документи, ви повинні звернутися до найближчого відділення поліції та скласти протокол про крадіжку. Поліція допоможе вам встановити контакт з консульством", - додали у МЗС.

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Спеціалізоване управління туристичної поліції м.Сан-Паулу (DEATUR): (11) 3120-4417, у м. Ріо-де-Жанейро: (21) 2332-2924/2885.

Контактні дані консульських співробітників у м. Бразиліа: (61) 3365-1457 та 98363-0222, у м. Сан-Паулу: (11) 4371-9450 та 97467-0087, у м. Ріо-де-Жанейро: (21) 96886-1725.

Для здійснення міжміських телефонних розмов в Бразилії необхідно набирати 0 + код оператора (найбільш вживані коди операторів 14 або 21) + код міста + номер телефона. У випадку міжнародних дзвінків - 00 + код оператора (14 або 21) + код країни + код міста + номер телефона.

Інші корисні телефони: Військова поліція (у випадках загрози життю, пограбування тощо) - 190, Швидка медична допомога - 192, Пожежно-рятувальна служба (у разі нещасних випадків) - 193, Дорожня поліція штату - 198.