Найшвидший чоловік світу Болт не пішов на церемонію відкриття Олімпіади через свою лінь

Знаменитий ямайський спринтер Усейн Болт зізнався, що не пішов на церемонію відкриття Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро через свою лінь. Про це повідомляє Telegraph Sport.

"Схоже, вся команда поїхала. Сьогодні мені дуже ліниво, жодних рухів", – написав Болт в Snapchat.

Також існує версія, що Болт не захотів бути присутнім на відкритті Читайте такожЛегенди, зірки, особистості: топ-20 спортсменів, за якими варто стежити на Олімпіаді через те, що йому надають занадто багато уваги інші спортсмени.

Усейн Болт був прапороносцем збірної Ямайки на Олімпіаді-2012 в Лондоні. Ігри в Ріо стануть для нього третіми у кар'єрі, раніше Болт завоював шість золотих медалей Олімпіади.

На Олімпіаді-2016 ямаєць змагатиметься у трьох дисциплінах - 100 метрів, 200 метрів та 4x100 метрів. Перший старт для нього пройде 13 серпня.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу.