Відеоблог Rio2016: перед Олімпіадою спекотно в усіх розуміннях цього слова

Як розповідає наш провідник у Ріо, вчора, у день відкриття Олімпіади, в місті виглянуло сонце і температура сягнула +30.

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В повітрі літають гвинтокрили, адже в місті підвищений рівень безпеки.

Люди, які були на попередніх Олімпійських іграх, розповідають, що потрібно приїхати дуже рано, аби таки потрапити на церемонію відкриття.

Крім того, наразі в Ріо вже вирішили ряд проблем, таких як поганий інтернет та величезні черги.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.