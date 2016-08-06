Збірна України в Ріо: розклад першого дня змагань

Сьогодні збірна України розпочне боротьбу за медалі Олімпійських ігор у Ріо-де-жанейро. В перший день Ігор українські спортсмени змагатимуться за сім медалей у шести видах спорту.

Календар медальних виступів (час київський):

Стрільба, жінки

Дисципліна: пневматична гвинтівка, 10 метрів;

Учасниця: Наталія Кальниш;

Початок змагань: 14:30, фінал - 16:30.

Стрільба, чоловіки

Дисципліна: пістолет, 10 метрів;

Учасники: Олег Омельчук, Павло Коростильов;

Початок змагання: 16:30, фінал - 21:30.

Велоспорт, чоловіки

Дисципліна: групова шосейна гонка;

Учасники: Андрій Гривко, Денис Костюк, Марк Падун;

Початок гонки - 15:30.

Дзюдо, жінки

Вага: 48 кг;

Учасниця: Марина Черняк;

Початок змагань: 16:00.

Фехтування, жінки

Дисципліна: шабля, індивідуальні змагання;

Учасниці: Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Ксенія Пантелєєва;

Початок турніру - 16:15, фінал - 23:45.

Плавання, жінки

Дисципліна: 100 метрів, батерфляй;

Учасниця: Дарина Степанюк;

Початок запливів - 19:28.

Важка атлетика, жінки

Вага: 48 кг;

Учасниця: Юлія Паратова;

Початок змагань - 01:00.

Немедальні змагання (час київський)

Академічне веслування, чоловіки

Дисципліна: одиночні змагання;

Учасники: Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока, Іван Довгодько;

Початок кваліфікації: 18:40.

Академічне веслування, жінки

Дисципліна: одиночні змагання;

Учасниці: Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова, Євгенія Німченко;

Початок кваліфікації - 18:50.

Теніс, чоловіки

Одиночний розряд, 1/32 фіналу

Ілля Марченко - Андреас Сеппі

Початок матчу - близько 21:00.

Теніс, жінки

Одиночний розряд, 1/32 фіналу

Леся Цуренко - Крістіна Младеновіч (початок - 17:00)

Еліна Світоліна - Андреа Петковіч (початок - близько 21:00).

Спортивна гімнастика, чоловіки

Дисципліни: вільні вправи, кінь, кільця, опорний стрибок, бруси, поперечина

Учасники: Владислав Гріко, Максим Семянків, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Андрій Сенічкін

Початок: 00:30.

Настільний теніс, жінки

2-й раунд;

Учасниця: Тетяна Біленко

Початок - 02:30.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який доставлятиме вам найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії за допомогою відеоблогу.