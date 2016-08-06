Збірна України в Ріо: розклад першого дня змагань
Українські спортсмени боротимуться за сім золотих медалей.
Сьогодні збірна України розпочне боротьбу за медалі Олімпійських ігор у Ріо-де-жанейро. В перший день Ігор українські спортсмени змагатимуться за сім медалей у шести видах спорту.
Календар медальних виступів (час київський):
Стрільба, жінки
Дисципліна: пневматична гвинтівка, 10 метрів;
Учасниця: Наталія Кальниш;
Початок змагань: 14:30, фінал - 16:30.
Стрільба, чоловіки
Дисципліна: пістолет, 10 метрів;
Учасники: Олег Омельчук, Павло Коростильов;
Початок змагання: 16:30, фінал - 21:30.
Велоспорт, чоловіки
Дисципліна: групова шосейна гонка;
Учасники: Андрій Гривко, Денис Костюк, Марк Падун;
Початок гонки - 15:30.
Дзюдо, жінки
Вага: 48 кг;
Учасниця: Марина Черняк;
Початок змагань: 16:00.
Фехтування, жінки
Дисципліна: шабля, індивідуальні змагання;
Учасниці: Яна Шемякіна, Олена Кривицька, Ксенія Пантелєєва;
Початок турніру - 16:15, фінал - 23:45.
Плавання, жінки
Дисципліна: 100 метрів, батерфляй;
Учасниця: Дарина Степанюк;
Початок запливів - 19:28.
Важка атлетика, жінки
Вага: 48 кг;
Учасниця: Юлія Паратова;
Початок змагань - 01:00.
Немедальні змагання (час київський)
Академічне веслування, чоловіки
Дисципліна: одиночні змагання;
Учасники: Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока, Іван Довгодько;
Початок кваліфікації: 18:40.
Академічне веслування, жінки
Дисципліна: одиночні змагання;
Учасниці: Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова, Євгенія Німченко;
Початок кваліфікації - 18:50.
Теніс, чоловіки
Одиночний розряд, 1/32 фіналу
Ілля Марченко - Андреас Сеппі
Початок матчу - близько 21:00.
Теніс, жінки
Одиночний розряд, 1/32 фіналу
Леся Цуренко - Крістіна Младеновіч (початок - 17:00)
Еліна Світоліна - Андреа Петковіч (початок - близько 21:00).
Спортивна гімнастика, чоловіки
Дисципліни: вільні вправи, кінь, кільця, опорний стрибок, бруси, поперечина
Учасники: Владислав Гріко, Максим Семянків, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Андрій Сенічкін
Початок: 00:30.
Настільний теніс, жінки
2-й раунд;
Учасниця: Тетяна Біленко
Початок - 02:30.
Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який доставлятиме вам найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії за допомогою відеоблогу.