Старт зроблено: як збірна України крокувала на церемонії відкриття Олімпіади-2016 (фото, відео)

Хода команд проходило по португальському алфавітом, тому Олімпійська збірна України вийшла на стадіон 195-ї з 207 країн-учасниць.

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Прапороносцем української команди став стрілець Микола Мільчев, що виступає на Олімпійських іграх вже 30 років.

Зазначимо, Україну на Олімпіаді в Ріо представлять 205 спортсменів у 27 дисциплінах.

Як повідомляв УНІАН, офіційно ХХХІ Літні олімпійські ігри в Ріо стартували 5 серпня з урочистої церемонії, і триватимуть вони до 21 серпня.