Старт зроблено: як збірна України крокувала на церемонії відкриття Олімпіади-2016 (фото, відео)
12:10, 06 серпня 2016Ріо-2016
4863
Національна олімпійська збірна України у ході урочистої церемонії відкриття Олімпіади в Ріо поряд з іншими командами прийняла участь в урочистому параді країн-учасниць Ігор.
REUTERS
Хода команд проходило по португальському алфавітом, тому Олімпійська збірна України вийшла на стадіон 195-ї з 207 країн-учасниць.
Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)
Прапороносцем української команди став стрілець Микола Мільчев, що виступає на Олімпійських іграх вже 30 років.
Зазначимо, Україну на Олімпіаді в Ріо представлять 205 спортсменів у 27 дисциплінах.
Як повідомляв УНІАН, офіційно ХХХІ Літні олімпійські ігри в Ріо стартували 5 серпня з урочистої церемонії, і триватимуть вони до 21 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter