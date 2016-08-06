Відеоблог Rio2016: найпопулярніші страшилки для ЗМІ
Диск і молот спортивної редакції УНІАН Кирило Стадниченко продовжує розповідати у своєму відеоблозі про хід Олімпіади в Ріо очами вболівальника.
Як зазначає наш "агент" в Бразилії, Ріо - чудове місто, де добре і спокійно, однак це можна сказати лише про територію олімпійських об'єктів. Про інші частини міста ходять страшні легенди.
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Головними джерелами цих страшилок є фотографи. Вони розповідають про можливе пограбування, побиття та інші неприємності, які можуть торкнутися працівників ЗМІ.
Загалом же, Ріо виглядає досить дружньо налаштованим, і є надія, що з офіційним початком Олімпіади ситуація з безпекою стане краще.
Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.