Відеоблог Rio2016: найпопулярніші страшилки для ЗМІ

Як зазначає наш "агент" в Бразилії, Ріо - чудове місто, де добре і спокійно, однак це можна сказати лише про територію олімпійських об'єктів. Про інші частини міста ходять страшні легенди.

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Головними джерелами цих страшилок є фотографи. Вони розповідають про можливе пограбування, побиття та інші неприємності, які можуть торкнутися працівників ЗМІ.

Загалом же, Ріо виглядає досить дружньо налаштованим, і є надія, що з офіційним початком Олімпіади ситуація з безпекою стане краще.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.