На Олімпіаді в Ріо вже зафіксовані перші випадки застосування допінгу

Як повідомляє Deutsche welle з посиланням на агентство dpa, на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро ще до офіційної церемонії відкриття вже зафіксовано два перші випадки використання допінгу.

Повідомляється, що спортсмени вже виключені зі складу олімпійських команд своїх країн. Грецькій спортсменці запропоновано покинути Олімпійське село і відправитися додому, не беручи участі в церемонії відкриття змагань. Така ж доля чекає і на кіпрського штангіста.

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Крім того, тести показали наявність допінгу в пробах одного з членів паралімпійської збірної Греції.

Як повідомляв УНІАН, у бразильському Ріо-де-Жанейро пізно ввечері 5 серпня нарешті відбулася урочиста церемонія відкриття XXXI літніх Олімпійських Ігор 2016 року. Як це було - читайте в докладному огляді УНІАН.