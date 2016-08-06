Урочиста церемонія відкриття Олімпіади в Ріо: факти, фото, відео

Враховуючи різницю в часі в шість годин, для українців урочиста церемонія відкриття Олімпіади в Ріо почалася тільки о 2:00 вже 6 серпня.

Церемонія на стадіоні "Маракана" в Ріо розпочалася з традиційного шоу, в якому були задіяні 35 тисяч осіб, 12 шкіл самби і понад 5,5 тисячі костюмів. У церемонії також брали участь 11 000 спортсменів з усього світу.

За яскравим шоу спостерігали майже 80 тисяч людей на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро, а також близько 3 мільярдів телеглядачів по всьому світу.

Бразилія, як батьківщина знаменитих карнавалів, безумовно, порадувала глядачів яскравим шоу. Тут було і яскраве світлове шоу, і запальні танцювальні номери, і дивовижні акробатичні постановки, і багато іншого.

Далі відбувся урочистий парад команд всіх країн країн-учасниць Олімпіади. Хода країн-учасниць проходила за португальським алфавітом, тому Олімпійська збірна України вийшла на стадіон 195-ю з 207 країн-учасниць.

Прапороносцем української команди став стрілок Микола Мільчев, що виступає на Олімпійських іграх вже 30 років.

Ну а відкривала парад збірна Греція, де були засновані Олімпійські ігри, а закривали - господарі Ігор бразильці. Крім того, в олімпіаді вперше бере участь збірна команда біженців.

Також під час церемонії з заявою виступив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. Він зазначив, що Олімпіада є чудовим каталізатором для інфраструктурного розвитку міст.

Вся церемонія тривала близько 3,5 годин, а наприкінці виконуючий обов'язки президента Бразилії Мішел Темер оголосив XXXI Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро офіційно відкритими.

Після цього знамениті бразильські спортсмени винесли на стадіон "Маракана" олімпійський прапор, а дитячий хор виконав гімн Олімпіади.

Крім того, естафета Олімпійського вогню, яка стартувала у Греції ще в квітні, нарешті добралася на головний стадіон Ігор у Ріо під час церемонії відкриття, де за допомогою факела вогонь був запалений в спеціальній чаші на стадіоні. Честь запалити олімпійський вогонь випала бронзовому призеру Олімпійських ігор 2004 року в Афінах бразильському марафонцу Вандерлею Кордейру. Олімпійський вогонь буде горіти тут до закриття Олімпіади.

Як повідомляв УНІАН, Літні олімпійські ігри-2016 офіційно стартують в Ріо-де-Жанейро вже 5 серпня і триватимуть до 21 серпня. Україну на них представлять 205 спортсменів у 27 дисциплінах.

Однак перші змагання на Олімпійських іграх-2016 почалися ще 3 серпня – з футбольного матчу між жіночими збірними Швеції та ПАР.

УНІАН, безумовно, не міг залишитися осторонь від найважливішої спортивної події року в світі, тому підготував для своїх читачів спеціальний проект до Ріо.

Крім того, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.