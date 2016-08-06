В. о. президента Бразилії оголосив Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро відкритими

Виконуючий обов'язки президента Бразилії Мішел Темер оголосив XXXI Олімпійські ігри 2016 року в Ріо-де-Жанейро відкритими.

Після цього знамениті бразильські спортсмени винесли на стадіон "Маракана" олімпійський прапор, а дитячий хор виконав гімн Олімпіади.

Перед офіційним відкриттям Ігор з заявою виступив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах. Він зазначив, що Олімпіада є чудовим каталізатором для інфраструктурного розвитку міст.

"Ласкаво просимо на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро! Це момент великої гордості. Вперше в історії Гри пройдуть у Південній Америці, і Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)транслюватимуться на всю планету. Влада Бразилії і жителі всієї планети можуть пишатися цим. Те, чого Бразилія досягла за останні сім років - неймовірно. Олімпіада грає роль прекрасної каталізатора, ви перетворили Ріо в сучасний мегаполіс і зробили його ще красивішим. Ми захоплюємося вами ще більше, тому що цього вдалося досягти в тяжкий час для Бразилії. Ми вірили в вас!"

Крім того, Бах підкреслив, що вперше на Олімпіаді є збірна біженців.

"Ми живемо у світі, де є криза, недовіра, невпевненість. Наш олімпійський відповідь така: 10 тисяч найкращих у світі спортсменів змагаються один з одним, але живуть в одному олімпійському селі, ділять їжу і свої емоції.

Ми живемо в світі, де егоїзм набирає силу, а деякі люди хочуть дивитися зверхньо на інших. На це ми відповідаємо: в дусі олімпійської солідарності ми зустрічаємо на Олімпіаді збірну біженців.

Ви мали втекти з дому через насильствл або голоду. Вас вижили, але тепер ви своїми вміннями і талантом робите великий внесок у розвиток суспільства", - звернувся президент МОК до спортсменів-біженців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі проходить відкриття Олімпіади-2016. Під час церемонії відбулося масштабне шоу-уявлення і парад націй.