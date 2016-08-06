Збірна України взяла участь у параді націй на відкритті Олімпіади-2016 у Ріо

Збірна України вийшла на парад націй, який проходить на стадіоні "Маракана" під час церемонії відкриття Олімпіади.

Прапороносцем української команди виступає 48-річний стрілець Микола Мільчев, для якого Ігри в Ріо четверті в спортивній кар'єрі. Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Українець є олімпійським чемпіоном Сіднея-2000.

Зазначимо, що українські олімпійці одягнені в парадну форму, яка спільно розроблена Національним олімпійським комітетом та компанією "Peak Sport" по дизайну відомого українського модельєра Андре Тана.

Як повідомляв УНІАН, раніше в рамках церемонії відкриття Олімпіади відбулося масштабна театральна вистава.