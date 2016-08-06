На відкритті Олімпіади в Ріо завершився парад країн-учасниць (фотогалерея)
04:55, 06 серпня 2016Ріо-2016
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Україна вийшла на стадіон 195-ю серед 206 країн-учасниць Ігор.
Reuters
Під час церемонії відкриття Олімпіади на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро пройшов парад країн-учасниць Ігор.
На Олімпіаді-2016 змагатимуться понад 11 тисяч спортсменів з 206 країн. Крім того, вперше на Іграх візьме участь збірна біженців, куди увійшли 10 осіб.
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Як повідомляв УНІАН, Україна вийшла на стадіон 195-ю по черзі.
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