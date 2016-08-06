На відкритті Олімпіади в Ріо завершився парад країн-учасниць (фотогалерея)

Під час церемонії відкриття Олімпіади на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро пройшов парад країн-учасниць Ігор.

На Олімпіаді-2016 змагатимуться понад 11 тисяч спортсменів з 206 країн. Крім того, вперше на Іграх візьме участь збірна біженців, куди увійшли 10 осіб.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)Традиційно першою на парад націй вийшла збірна Греція. Господарі Олімпіади збірна Бразилії закрила ходу спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, Україна вийшла на стадіон 195-ю по черзі.