У Ріо-де-Жанейро на відкритті Олімпіади пройшла шоу-вистава (фотогалерея)
02:58, 06 серпня 2016Ріо-2016
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На стадіоне "Маракана" завершилося масштабне шоу, присвячене відкриттю Ігор.
Reuters
У Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" в рамках церемонії відкриття Олімпійських Ігор пройшла спеціальна шоу-вистава.
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Як повідомляв УНІАН, о 02:00 ночі за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор в Ріо.
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