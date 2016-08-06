У Ріо-де-Жанейро на відкритті Олімпіади пройшла шоу-вистава (фотогалерея)

02:58, 06 серпня 2016
Ріо-2016
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На стадіоне "Маракана" завершилося масштабне шоу, присвячене відкриттю Ігор.

Reuters

У Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" в рамках церемонії відкриття Олімпійських Ігор пройшла спеціальна шоу-вистава.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)У заході були задіяні 35 тисяч осіб, 12 шкіл самби та понад 5,5 тисячі костюмів.

Як повідомляв УНІАН, о 02:00 ночі за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор в Ріо.

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