У Ріо-де-Жанейро на відкритті Олімпіади пройшла шоу-вистава (фотогалерея)

У Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" в рамках церемонії відкриття Олімпійських Ігор пройшла спеціальна шоу-вистава.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)У заході були задіяні 35 тисяч осіб, 12 шкіл самби та понад 5,5 тисячі костюмів.

Як повідомляв УНІАН, о 02:00 ночі за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор в Ріо.