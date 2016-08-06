Розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор у Ріо

На стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро розпочалася церемонія відкриття XXXI Олімпійських ігор.

Церемонія розпочалася з традиційного шоу, яке, як очікується, подивиться близько 3 мільярдів чоловік по всьому світу. В ньому задіяні 35 тисяч чоловік, 12 шкіл самби і понад 5,5 тисячі костюмів.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)У церемонії також візьме участь 11 000 спортсменів з усього світу. "Ми зробили церемонію для спортсменів, щоб хвалити їх, вітати їх. Вони є серцем Ігор", - сказав один з організаторів шоу Андруча Веддінгтон.

Як повідомляв УНІАН, під час олімпійського параду збірна України вийде на стадіон 195-ю серед 207 країн-учасниць Ігор.