Пеле не запалюватиме олімпійський вогонь на Іграх в Ріо

Легендарний бразильський футболіст Пеле не зможе взяти участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор за станом здоров'я, повідомляє BBC.

Очікувалося, що 75-річний футболіст запалить олімпійський факел, як до нього це робили багато інших великих спортсменів.

Триразовий володар Кубка світу страждає від м'язового болю, а на початку року йому було зроблено операцію на тазостегновому суглобі.

"Моє здоров'я фізично не дозволяє мені взяти участь у церемонії, - сказав Пеле. - Лише Бог важливіший за моє здоров'я. У моєму житті були переломи, операції, білю, госпіталізація, перемоги та поразки. І я завжди поважав своїх прихильників".

При цьому, Пеле додав, що це його власне рішення.

За словами представника легендарного футболіста, тепер Пеле сподівається відвідати церемонію закриття Олімпіади в Ріо.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 5 на 6 серпня, на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро відбудеться урочиста церемонія відкриття XXXI Олімпійських Ігор. Початок заходу - 02:00 за київським часом.