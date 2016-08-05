МОК заборонив створювати GIF-файли з матеріалів Олімпіади

Як передає BBC, нові правила були затверджені ще у травні 2015 року, проте ЗМІ звернули на них увагу тільки зараз.

"Використання матеріалів Олімпіади, перероблених в графічні анімовані зображення у форматах GIF (GIFV), GFY і WebM, а також короткі ролики, наприклад, в Vine і інших сервісах, категорично заборонено", - йдеться в документі.

Заборонені також трансляції олімпійських об'єктів з допомогою таких сервісів прямих відеотрансляцій як Periscope.

Створення та розповсюдження "живих фотографій", зібраних з декількох послідовних кадрів, з великих заходів стали останнім часом масштабною проблемою для правовласників, в тому числі завдяки величезній популярності такого формату в соцмережах.

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Зазначається, що в жовтні 2015 року "Твіттер" заблокував акаунти, які розповідали про матчі Національної футбольної ліги США за допомогою анімованих зображень.

Олімпійські ігри, які пройдуть з 5 по 21 серпня в Ріо-де-Жанейро, офіційно розпочнуться у п'ятницю з церемонії відкриття на стадіоні "Маракана".

Спортсмени з 206 країн і команда біженців змагатимуться у 28 видах спорту.