У Ріо заарештували марокканського боксера за домагання до жінок в Олімпійському селі

Про це повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням на ВВС.

За даними слідства, 3 серпня спортсмен напав на двох бразильських покоївок, які працювали в Олімпійському селищі.

22-річний Хассан Саада викликав у номер покоївок і почав до них чіплятися.

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Суд виніс постанову про затримання спортсмена на 15 днів для проведення розслідування.

При цьому перший бій Сааді проти спортсмена з Туреччини повинен був пройти в суботу.