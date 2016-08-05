У Ріо заарештували марокканського боксера за домагання до жінок в Олімпійському селі
19:20, 05 серпня 2016Ріо-2016
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Бразильська поліція заарештувала боксера збірної Марокко за звинуваченням у сексуальних домаганнях до двох жінок в Олімпійському селі в Ріо-де-Жанейро.
REUTERS
Про це повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням на ВВС.
За даними слідства, 3 серпня спортсмен напав на двох бразильських покоївок, які працювали в Олімпійському селищі.
22-річний Хассан Саада викликав у номер покоївок і почав до них чіплятися.
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Суд виніс постанову про затримання спортсмена на 15 днів для проведення розслідування.
При цьому перший бій Сааді проти спортсмена з Туреччини повинен був пройти в суботу.
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