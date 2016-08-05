На Олімпіаді-2016 встановлено перший світовий рекорд
18:29, 05 серпня 2016Ріо-2016
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Південнокореєць Вучжин Кім вибив 700 очок у кваліфікації турніру зі стрільби з лука.
Reuters
У кваліфікації турніру зі стрільби з лука південнокореєць Вучжин Кім вибив 700 очок, що на одне очко більше попереднього рекорду.
Друге місце в кваліфикции посів американець Бреді Еллісон (690 очок), третє — італієць Давід Паскуалуччі (685 очок).
Українець Віктор Рубан з 663 очками посів 25-те місце. В 1/32 фіналу він змагатиметься з індонезійцем Хендрою Пуналою. Змагання пройдуть 8-9 серпня.
Як повідомляв УНІАН, в ніч з 5 на 6 серпня, на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро відбудеться урочиста церемонія відкриття XXXI Олімпійських Ігор. Початок заходу - 02:00 за київським часом.
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