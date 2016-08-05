На Олімпіаді-2016 встановлено перший світовий рекорд

У кваліфікації турніру зі стрільби з лука південнокореєць Вучжин Кім вибив 700 очок, що на одне очко більше попереднього рекорду.

Друге місце в кваліфикции посів американець Бреді Еллісон (690 очок), третє — італієць Давід Паскуалуччі (685 очок).

Українець Віктор Рубан з 663 очками посів 25-те місце. В 1/32 фіналу він змагатиметься з індонезійцем Хендрою Пуналою. Змагання пройдуть 8-9 серпня.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 5 на 6 серпня, на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро відбудеться урочиста церемонія відкриття XXXI Олімпійських Ігор. Початок заходу - 02:00 за київським часом.