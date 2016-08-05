Чого ви очікуєте від української збірної на Олімпіаді в Ріо? - опитування УНІАН

16:07, 05 серпня 2016
Ріо-2016
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Вже сьогодні в бразильському Ріо-де-Жанейро офіційно стартують чергові Літні Олімпійські ігри, і збірна України готується позмагатися за медалі.

Олімпійська збірна України готуєтсья поборотися за медалі / Фото УНІАН

УНІАН пропонує своїм читачам поділитися своїми очікуваннями щодо результатів української національній збірної на Олімпіаді в Ріо.

Як повідомляв УНІАН, Літні олімпійські ігри-2016 офіційно стартують в Ріо-де-Жанейро вже 5 серпня і триватимуть до 21 серпня. Україну на них представлять 205 спортсменів у 27 дисциплінах

Україна розпочне виступ на Олімпіаді в Ріо 5 серпня ще до офіційної церемонії відкритя - з кваліфікації в турнірі зі стрільби з лука.

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