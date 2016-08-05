Церемонія відкриття Олімпіади: час початку, де дивитися

Сьогодні, 5 серпня, на стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро відбудеться урочиста церемонія відкриття XXXI Олімпійських Ігор.

Початок заходу заплановано на 20:00 за місцевим часом. У зв'язку з різницею часових поясів, в Україні в цей час настане 6 серпня. Відповідно, старт церемонії відбудеться в 02:00 за київським часом.

Читайте такожСтало відомо, під яким номером вийде Україна на парад відкриття Олімпійських ігорВ прямому ефірі церемонію відкриття Олімпіади в Ріо можна буде подивитися на телеканалі UA:Перший (колишні назви - УТ-1, "Перший Національний"). Початок трансляції - 01:55.

Для тих, хто в цей час не зможе подивитися церемонію, 6 серпня о 09:00 на цьому ж каналі буде демонструватися повтор події.

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади буде включати в себе спеціальне шоу, а також урочистий вихід спортсменів на стадіон. Очікується, що захід по всьому світу подивляться близько трьох мільярдів людей.