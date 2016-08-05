Мінспорту відреагувало на заяви українських атлетів росТБ - збірній рекомендовано уникати спілкування з пропагандистами

Про це повідомив міністр молоді та спорту Ігор Жданов у Фейсбук.

"З командою проведена жорстка розмова та інструктаж про необхідність уникати спілкування з російськими ЗМІ. І була не одна така розмова та попередження. Це по-перше. По-друге, не варто вішати ярлик на всю команду, через те, що російським пропагандистам вдалося приспати пильність та спровокувати окремих спортсменів, які не усвідомлювали політичних наслідків своїх слів", - написав Жданов.

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За його словами, "маємо розуміти - в команду ми набираємо не політологів і журналістів, а спортсменів, які 90% часу займаються тренуваннями в напівзакритому режимі і не дуже стежать за політикою та інформаційним полем. Без вдалого монтажу та перекручування з боку росТБ також не обійшлося. Ситуація неприємна. Всі в команді шкодують, що так сталося. Але ми робимо все, щоб більше такого не повторилося".

Як повідомлялося, 4 серпня ввечері телеканал "Росія-1" у своєму сюжеті навів коментарі кількох українських легкоатлетів, членів української олімпійської збірної з критикою рішення щодо відсторонення російських спортсменів від участі в іграх через допінговий скандал.

Сьогодні, 5 серпня, у Ріо-де-Жанейро офіційно відкриваються ХХХІ літні Олімпійські ігри.