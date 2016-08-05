Rio2016: ціни на олімпійські сувеніри кусаються

У крамниці можна придбати м'які іграшки, талісмани Ігор, футболки, чашки, значки, сумки, ручки тощо. Проте ціни для українського вболівальника можуть бути кусючими, каже кореспондент УНІАН Кирило Стадніченко, який знаходиться у Ріо.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)

Футболка збірної країни-учасниці тут коштує 100 реалів (800 грн), м'яка іграшка –талісман Олімпіади обійдеться в 180 реалів (1440 грн), іграшка поменше - 115 реалів, а подушка із символікою Ігор-2016 – 160 реалів (1280 гривень).

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 офіційно стартують в Ріо-де-Жанейро вже 5 серпня і триватимуть до 21 серпня. Україну на них представлять 205 спортсменів у 27 дисциплінах.

Сьогодні о 20 годині за бразильським часом (6 серпня о 2 ночі за київським часом) у Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" урочисто відкриються Ігри ХХХІ Олімпіади. Олімпійська збірна України вийде на стадіон 195-ю з 207 країн-учасниць.