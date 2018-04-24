Пригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)

Ми будемо оновлювати відеоблог УНІАН від Кирила Стадніченко щодня, а то й по кілька разів на добу - максимально оперативно по мірі надходження свіжих результатів, подробиць та інтерв'ю. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.

Зазначимо також, що час у далекому Ріо-де-Жанейро відрізняється від київського на шість годин - коли у нас полудень, у них лише шоста ранку.

8 серпня. Третій ігровий день у Ріо виявився більш вдалим для українських спортсменів. В активі нашої країни тепер дві олімпійські нагороди - другу принесла шаблістка Ольга Харлан.

Нашому Кирилу пощастило бути присутнім під час "бронзового" поєдинку українки з француженкою Манон Брюне. Поєдинок завершився з рахунком 15:10 на користь нашої спортсменки.

Одразу після поєдинку Ольгу Харлан привітали з перемогою її тренер та голова НОК України Сергій Бубка.

Потім, незважаючи на втому, українка підійшла до глядацької трибуни, де за неї вболівали близькі та партнери по збірній України, подякувати за підтримку.

Наш кореспондент потішив чудовою новиною з Ріо: стрілець Сергій Куліш здобув для України першу медаль на Олімпіаді. Більше того, він обійшов росіянина, який опинився на третьому місці.

Наразі Україна з однією срібною медаллю посідає 20-е місце в медальному заліку Олімпіади-2016.

По завершенні другого ігрового дня Олімпійських ігор в Ріо наш Кирило підводить підсумки змагань, зокрема, і для нашої збірної.

За підсумками другого ігрового дня в Ріо в лідери загального рейтингу вийшли американці.

Водночас Кирило констатує, що, на жаль, збірна України виступила в цей день не дуже вдало, завершивши частину своїх виступів у стрільбі, дзюдо, бокс і парному тенісі.

Будемо продовжувати вболівати за наших спортсменів в Ріо та сподіватися. що далі виступи наших олімпійців будуть більш результативними.

До речі, ось календар третього ігрового дня Олімпіади в Ріо.

7 серпня. Крім спортивних подій наш Кирило відвідав і Олімпійський парк в Ріо-де-Жанейро.

Наш спецкор відзначає, що парк вийшов сучасним і компактним. Тут розташовані основні спортивні споруди, а також відбувається половина спортивних змагань. Загалом в олімпійському парку знаходиться 9 арен.

Крім того, тут для глядачів, яким пощастило потрапити на Олімпіаду, представлені деякі види розваг, а також можна купити сувеніри, їжу та напої.

Як ми можемо бачити, поки що наш Кирило дуже добре почувається в Ріо.

Олімпійська чемпіонка Афін 2004 Олена Костевич зайняла 28 місце і не потрапила в фінал змагань. В залі волонтери виявились як ніколи уважні та заборонили знімати змагання.

Для журналістів виділили окремий транспорт, який буде відвозити їх до місць проводження змагань. Це звичайні автобуси, які їздять по всьому місту. Щодо доріг, то можна помітити схожість на дороги в Україні під час Євро-2012, коли ремонтували лише найважливіші шляхи.

МОК оригінально подбав про представників ЗМІ, які висвітлюють Олімпіаду. Організатори Ігор завжди готують подарунки журналістам. Цього року вони подарували рюкзак з емблемою Олімпіади-2016. Сюрпризом стало наповнення сумки – спрей від комарів.

6 серпня.

Важкоатлетка Юлія Паратова залишилася без медалі Ігор-2016. Наша спортсменка зайняла 4-е місце в ривку, але не впоралася зі штангою і показала дуже низький результат у поштовху.

Ріо відоме на весь світ як місто бандитів та криміналу, але наразі тут можна спостерігати лише Олімпійські пристрасті. Випадок зі стріляниною на стадіоні "Маракана", яку було чутно вдень, міг бути звичайною операцією поліції, яка не стосується Олімпіади.

Вже почалися олімпійські змагання, вже відомі перші імена володарів медалей. Кирило ж ще під враженням від церемонії відкриття, яка запам'яталася не тільки барвистим і цікавим шоу від приймаючої сторони, але і вкрай жорсткими заходами безпеки. На щастя, всі спроби "троллінгу" оточуючих репортерів і охорони закінчилися для нього благополучно.

5 серпня. Отже, нашому провідникові у Ріо Кирилу Стадниченко пощастило побувати на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2016. Тож, він одразу поспішив поділитися своїми емоціями з читачами УНІАН.

За його словами, організатори та режисери підготували чудове шоу. Відкрили свято душевними номерами і виконанням гімну Бразилії. На трибунах всі глядачі перебували також в очікуванні парадного проходу учасників Олімпійських ігор, в тому числі української збірної.

Перед початком офіційної церемонії відкриття біля стадіону зібралась велика черга журналістів, яким пощастило побачити та зафіксувати цю подію. Поряд розміщені звичайні житлові будинки, мешканці яких можуть відчути атмосферу свята, не виходячи з квартири. Біля стадіону забезпечені підвищені засоби безпеки.

В Ріо у день відкриття Олімпіади виглянуло сонце і температура сягнула +30. В повітрі літають гвинтокрили, підвищений рівень безпеки. Люди, які були на попередніх Олімпійських іграх, розповідають, що потрібно приїхати дуже рано, аби таки потрапити на церемонію відкриття. Наразі в Ріо вже вирішили ряд проблем, таких як поганий інтернет та величезні черги.

Як зазначає наш "агент" у Бразилії, Ріо - чудове місто, де добре і спокійно, проте це можна сказати лише про території олімпійських об'єктів. Про інші частини міста ходять страшні легенди.

Головними джерелами цих страшилок є фотографи. Вони розповідають про можливі пограбування, побиття та інших неприємності, які можуть торкнутися працівників ЗМІ. В цілому ж, Ріо виглядає вельми дружньо налаштованим, і є надія, що з офіційним початком Олімпіади ситуація з безпекою стане краще.

4 серпня. Трохи відпочивши, Кирило відправився на розвідку по олімпійському селищу.

За традицією в Олімпійському селищі працює спеціалізований магазин, який пропонує широкий спектр різних олімпійських сувенірів. У магазині можна купити м'які іграшки, талісмани Ігор, футболки, чашки, значки, сумки, ручки та багато іншого. Варто відзначити, що ціни для українського вболівальника дуже навіть кусаються.

В цілому олімпійське селище в Бразилії нагадує звичайний спальний район, що, по суті, так і є.

Так виглядає олімпійське село в Ріо, де мешкають спортсмени-олімпійці, у тому числі й українська збірна. Умови тут досить скромні. На територію, де безпосередньо живуть спортсмени, стороннім людям так просто потрапити не можна, адже це найбільш охоронюване місце в Бразилії.

Побував УНІАН і в прес-центрі Ріо, де близько 20 тисяч журналістів з усього світу відчувають проблеми вже в перші дні роботи в столиці Ігор: від нестачі інформації до відсутності якісного Інтернету.

3 серпня. За першим враженням УНІАН, хоча в Бразилії зараз зима, тут навіть вночі температура тримається в районі 20 градусів тепла. При цьому ціни в магазинах Ріо на порядок вище київських. Водночас поки що єдиним недоліком в Ріо спецкор УНІАН відзначає наявність комарів.

Кирило відразу ж заселився в свою "штаб-квартиру" у Ріо-де-Жанейро – нехай і не в самому престижному районі міста, але зате безпечному.

Пізно ввечері, майже після двох діб у дорозі, наш "агент" прибув до Ріо. Втомлений, але з бойовим настроєм - все заради того, щоб доставляти нашим читачам найсвіжіші новини прямо з Ріо.

2 серпня. Спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко вилетів до Бразилії, протягом найближчих трьох тижнів УНІАН буде розповідати про всі олімпійські та навколо олімпійські новини з самого серця Ігор - Ріо-де-Жанейро.