Збірна США з баскетболу на Олімпіаді оселилася в розкішному круїзному лайнері (фото)

Збірна США з баскетболу під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро буде жити у фешенебельному круїзному лайнері "Silver Cloud", повідомляє The Daily Mail.

На відміну від всіх інших спортсменів, які оселилися в Олімпійському селі, баскетболісти-мільйонери з НБА зможуть насолоджуватися усіма перевагами розкішного життя. На лайнері є ресторани, казино, салон краси, тренажерний зал, басейни та інші об'єкти, необхідні для підготовки і відновлення до матчів.

Нагадаємо, збірна США привозить на Олімпійські Ігри професійних спортсменів, починаючи з 1992 року. З цього часу команда ставала чемпіоном Олімпіади в 1992, 1996, 2008 та 2012 році.

Олімпійський баскетбольний турнір в Ріо-де-Жанейро розпочнеться 6 серпня. У своєму першому матчі збірна США зіграє з Китаєм.