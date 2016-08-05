Rio2016: УНІАН в олімпійському селищі

Умови тут досить скромні, повідомляє власний кореспондент УНІАН Кирило Стадніченко, який перебуває в Ріо.

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На територію самого селища стороннім людям так просто потрапити не можна, оскільки це місце, яке найбільше охороняється у Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2016 офіційно стартують в Ріо-де-Жанейро вже 5 серпня і триватимуть до 21 серпня. Україну на них представлять 205 спортсменів у 27 дисциплінах.

Сьогодні о 20 годині за бразильським часом (6 серпня о 2 ночі за київським часом) у Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" урочисто відкриються Ігри ХХХІ Олімпіади. Олімпійська збірна України вийде на стадіон 195-ю з 207 країн-учасниць.