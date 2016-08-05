Напередодні старту Ріо-2016 пройшла естафета Олімпійського вогню (фоторепортаж)

Про це повідомив НОК на своїй сторінці в Facebook.

Цю подія вже прокоментував Бубка, зазначивши, що для нього це велика честь.

"Все своє життя я присвятив спорту. Тримати в руках олімпійський символ і нести Олімпійський вогонь – неповторні відчуття. Вірю, що наші спортсмени тут, у Ріо-де-Жанейро, потішать всю Україну високими досягненнями", - зазначив Бубка.

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Ввечері олімпійський вогонь добрався до олімпійського містечка в Ріо, де відбулася вітальна церемонія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 20 годині за бразильським часом (6 серпня о 2 ночі за київським часом) у Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" урочисто відкриються Ігри ХХХІ Олімпіади. Олімпійська збірна України вийде на стадіон 195-ю з 207 країн-учасниць.