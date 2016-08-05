Лікарі дозволили Пеле запалити олімпійський вогонь на відкритті Олімпіади
Лікарі дозволили колишньому футболісту збірної Бразилії Пеле взяти участь у церемонії запалювання вогню Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро.
З відповідним проханням до спортсмена звернулися президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах і глава Олімпійського комітету Бразилії Карлос Артур Нузман, передає Lenta.ru.
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У 2012 році Пеле імплантували ендопротез кульшового суглоба. Однак у футболіста зберігалися больові відчуття, і в грудні 2015 року в США йому провели ще одну операцію з відновлення ендопротеза. Зараз 75-річний спортсмен не може пересуватися без тростини.
Пеле (справжнє ім'я Едсон Арантис ду Насименту) залишається рекордсменом за кількістю перемог у чемпіонаті світу з футболу - він тричі вигравав чемпіонат світу (1958, 1962 і 1970 роках).
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 2016 року пройде 5 серпня на стадіоні "Маракана". Ігри завершаться 21 серпня.