Стало відомо, під яким номером вийде Україна на парад відкриття Олімпійських ігор

Олімпійська збірна України вийде на стадіон 195-ю з 207 країн-учасниць, передає Національний олімпійський комітет.

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"Парад країн-учасниць відбуватиметься за португальською абеткою, отже, Олімпійська збірна України вийде на стадіон 195-ю з 207 країн-учасниць. За традицією, відкриє парад Греція, де були започатковані Олімпійські ігри, а закриватимуть господарі Ігор бразильці", - йдеться у повідомленні.

Святкова церемонія триватиме понад 3 години і, окрім театрального дійства, включатиме традиційні елементи: парад країн-учасниць, запалення Олімпійського вогню, підняття Олімпійського прапору, клятви спортсмена, тренера, судді, виконання Олімпійського гімну.

Раніше УНІАН повідомляв, що прапор України на відкритті Олімпіади-2016 нестиме стрілок Микола Мільчев.