Сьогодні Україна розпочне змагання на Олімпійських іграх в Ріо

Сьогодні на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро проходитимуть перші спортивні змагання. У програмі дня кваліфікація в турнірі зі стрільби з лука.

Змагання серед чоловіків розпочнуться о 15:00 за київським часом. Україну на них представить 35-річний харків'янин Віктор Рубан, який є бронзовим призером Олімпіади-2004 та Олімпійським чемпіоном Олімпіади-2008.

Рубан також брав участь в Іграх-2012, але в індивідуальних змаганнях Читайте такожУ Ріо-де-Жанейро розпочалися перші змагання на Олімпійських іграх-2016вилетів на стадії чвертьфіналу.

Після чоловічих змагань пройде аналогічна кваліфікація серед жінок. Тут Україну представлятимуть одразу три спортсменки - 23-річна Вероніка Марченко, 21-річна Анастасія Павлова і 23-річна Лідія Січенікова.

Окрім того, о 19:00 за київским часом Марченко, Павлова та Січенкова розпочнуть виступ в кваліфікації у командному розряді серед жінок.

Зазначимо, що дана кваліфікація визначає місця лучників у сітці основного турніру, що проходитиме за системою на вибування. За підсумками сьогоднішніх змагань жоден зі спортсменів не втратить шанси на медалі.

Як повідомляв УНІАН, відкриття Олімпійських Ігор 2016 року відбудеться в ніч з 5 на 6 серпня на бразильському стадіоні "Маракана". Церемонія розпочнеться о 02:00 за київським часом.