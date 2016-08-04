Ріо-2016: Українець Марченко у другому раунді тенісного турніру може зустрітися зі знаменитим іспанцем Надалем

Єдиний представник України на олімпійському тенісному турнірі в Ріо-де-Жанейро Ілля Марченко дізнався ім'я свого суперника по першому раунду змагань. Ним став італієць Андреас Сеппі, який займає 74-у сходинку світового рейтингу.

У разі успіху, у другому раунді Марченко може зустрітися зі знаменитим іспанцем Рафаелем Надалем, який проведе свій перший матч у Ріо з аргентинцем Федеріко Дельбонісом.

Читайте такожЗнаменитий тенісист Надаль зіграє на Олімпіаді, незважаючи на травмуТакож зазначимо, що перша ракетка світу Новак Джоковіч почне турнір з матчу проти аргентинця Хуана Мартіна Дель Потро. Британець Енді Маррей зустрінеться з сербом Віктором Троїцкі.

У жіночих одиночних змаганнях Україну представляють Еліна Світоліна, яка посіяна під 15-м номером, і Леся Цуренко. Перший суперник Світоліної - німкеня Андреа Петковіч, 30-а ракетка світу. Цуренко почне турнір з матчу проти француженки Крістіни Младенович, 38-й в рейтингу WTA.

Читайте такожЛегенди, зірки, особистості: топ-20 спортсменів, за якими варто стежити на Олімпіаді Найкраща тенісистка світу останніх років Серена Вільямс на першому етапі турніру зіграє з австралійкою Дариною Гаврилової. Матч між Світоліною і Вільямс можливий вже в третьому раунді.

У чоловічому парному розряді єдиний український дует Іллі Марченко та Дениса Молчанова зустрінеться з італійцями Фабіо Фоньїні та Андреасом Сеппі.

У жіночому парному розряді Еліна Світоліна і Ольга Савчук зіграють з шостими сіяними чешками Андреа Главачковой і Луцією Градецькою. Сестри Людмила та Надія Кіченок розпочнуть турнір матчем з китаянками Сюй Іфань і Чжен Сайсай.