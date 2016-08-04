Стрибок у спортивній гімнастиці після Олімпіади-2016 може бути названий на честь українця (фото)

Технічний комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) розгляне п'ять нових елементів у спортивній гимнастиці, щоб після Олімпіади-2016 присвоїти якимось з них імена спортсменів. Про це повідомляє офіційний сайт FIG.

Серед елементів присутня опорний стрибок, який може бути названий на честь українського гімнаста Ігоря Радівілова. Якщо спортсмен повторить Читайте такожГімнаст Радівілов: "В Ріо хочу повторити свій олімпійський успіх Лондона-2012"його під час Олімпіади-2016, стрибок отримає ім'я The Radivilov.

Суть стрибка в тому, що після нього гімнаст робить у повітрі три оберти, після чого опускається на землю. Зазначається, що в гімнастиці вже 30 років існує схожий елемент під назвою The Roche - в ньому на один оберт у повітрі менше, ніж в The Radivilov.

Нагадаємо, 23-річний Ігор Радівілов є бронзовим призером Олімпіади-2012 у Лондоні. Змагання на Олімпіаді він розпочне 6 серпня.