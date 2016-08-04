Форвард "Динамо" Теодорчик став гравцем бельгійського "Андерлехта"
13:21, 04 серпня 2016Ріо-2016
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Польський форвард відправився до Брюсселя на правах річної оренди.
Теодорчик став гравцем "Андерлехта" / Н.Плужник
Київське "Динамо" віддало в оренду в бельгійський "Андерлехт" свого польського форварда Лукаша Теодорчика, повідомляє офіційний сайт українського клубу.
За умовами договору, Теодорчик проведе в "Андерлехті" сезон 2016/17.
Футболіст вже вилетів до Брюсселя, де після проходження медогляду підпише всі необхідні документи.
Нагадаємо, Теодорчик прийшов у "Динамо" з польського "Леха" влітку 2014 року. За два сезони в київському клубі він зіграв 42 матчі і забив 16 голів.
За підсумками сезону 2015/16 "Андерлехт" посів третє місце в чемпіонаті Бельгії, відставши від чемпіона "Брюгге" на 9 очок.
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