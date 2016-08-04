Форвард "Динамо" Теодорчик став гравцем бельгійського "Андерлехта"

Київське "Динамо" віддало в оренду в бельгійський "Андерлехт" свого польського форварда Лукаша Теодорчика, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

За умовами договору, Теодорчик проведе в "Андерлехті" сезон 2016/17.

Футболіст вже вилетів до Брюсселя, де після проходження медогляду підпише всі необхідні документи.

Нагадаємо, Теодорчик прийшов у "Динамо" з польського "Леха" влітку 2014 року. За два сезони в київському клубі він зіграв 42 матчі і забив 16 голів.

За підсумками сезону 2015/16 "Андерлехт" посів третє місце в чемпіонаті Бельгії, відставши від чемпіона "Брюгге" на 9 очок.