Українські спортсмени підіграли пропагандистам з РФ, розповівши про "незаслужену" дискваліфікацію росіян з Олімпіади

Українські легкоатлети незадоволені рішенням Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF) і Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо усунення російських спортсменів від участі в Олімпіаді в Ріо. Про це вони заявили в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

Журналісти російського пропагандистського каналу летіли одним літаком з збірними Росії та України. Восьмихвилинний сюжет за участю українських спортсменів був записаний в аеропорту і повітряному судні.

Зокрема, українська спринтерша Наталія Погребняк, хлопець якої виступає за збірну Росії з легкої атлетики, заявила, що її мрією була їх спільна поїздка на Олімпіаду-2016. Як уточнили журналісти телеканалу, мова йде про Дмитра Сорокіна, який нібито ніколи не вживав допінг, але був покараний разом з іншими.

"Існують якісь подвійні стандарти, тому що якось несправедливо виглядає, що в тій же команді США люди, які вже відбували покарання, їдуть на Олімпійські ігри і беруть участь, а чисті російські спортсмени не можуть прийняти участі", - заявила вона .

Українська бігунка Єлизавета Бризгіна, яка в 2013 році після змагань у Москві була дискваліфікована за допінг, також вважає, що дискваліфікація команди РФ несправедлива.

"Це несправедливо, несправедливо з великої літери, так не повинно бути, звичайно. Якщо правила є, то вони мають бути одними для всіх. Дуже прикро і шкода хлопців, всі розуміють, що це, напевно, чиста політика в усіх відношеннях", - сказала вона.

На думку бігунки на 400 метрів з бар'єрами Олени Колесніченко, федерації повинні були розглянути кожен випадок з дискваліфікацією окремо.

"Це нечесно, відбирати [участь] у всіх. Якщо ж є у кого-то якась проблема, то нехай вони вирішують. Кожен випадок - це окремий випадок. Нечесно всіх спортсменів дискваліфікувати, - заявила вона.

Крім того, думку спортсменок підтримав старший тренер збірної України Костянтин Рурак: "Не їдуть люди, які в Росії не були покарані, виходить дуже прикро".

Ще одна бігунка на 400 метрів Вікторія Ткачук вважає, що російські атлети поплатилися за свою силу: "Ну, звичайно, російські атлети дуже сильні, і тому [їх] вибивають з ладу суперники. Це засмучує".

Своє співчуття росіянам висловила бігунка Наталія Строгова: "Сподівалися до останнього, що все-таки допустять, хоча б більшу частину команди допустять. Я вважаю, що Олімпійські ігри для спортсмена - це може бути один раз в житті, а тут дуже багато топових спортсменів зараз не їдуть. Я не уявляю, як їм було ".

Крім того, дискваліфікацію збірної Росії не підтримали в збірній України з важкої атлетики. Старший тренер Валентин Михайлов сподівається, що такого більше не буде: "Всіх шкода, всіх до одного, всі хлопці працювали. Дуже велика праця закладена спортсменами і не реалізована. Це найприкріше для будь-якого спортсмена і тренера, і всіх керівників. Дійсність ну дуже парадоксальна, і бажано, щоб вона не повторювалася".

Раніше глава НОК України Сергій Бубка також виступав проти дискваліфікації збірної Росії з легкої атлетики, а напередодні голосування МОК за повне відсторонення команди РФ з Олімпіади-2016 з'явилася інформація, що Бубка повністю підтримує Росію.

IAAF відсторонила легкоатлетів із РФ від міжнародних змагань 13 листопада. У липні організація відхилила окремі заявки спортсменів на участь в Іграх у зв'язку з їх причетністю до допінгової системі російської легкої атлетики.