Організатори Олімпіади в Ріо продали близько 79% квитків

Про це повідомляє Трибуна з посиланням на The Wall Street Journal.

За темпами реалізації Ігри-2016 поступаються двом останнім літнім Олімпіадам – у Пекіні і Лондоні було продано близько 95 відсотків квитків. У Сеулі-1988, Барселоні-1992, Атланті-1996 і Афінах-2004 було продано менше 80 відсотків квитків.

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Виручка організаторів від реалізації квитків становить 304 мільйона доларів, що становить 95 відсотків від наміченої мети.

Виручка організаторів Лондона-2012 була близько 659 мільйонів фунтів (872 мільйона доларів по сьогоднішньому курсу).