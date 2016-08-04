Організатори Олімпіади в Ріо продали близько 79% квитків
03:04, 04 серпня 2016Ріо-2016
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Організатори Олімпіади в Ріо-де-Жанейро на 1 серпня продали близько 79 відсотків з 6,1 мільйона квитків.
REUTERS
Про це повідомляє Трибуна з посиланням на The Wall Street Journal.
За темпами реалізації Ігри-2016 поступаються двом останнім літнім Олімпіадам – у Пекіні і Лондоні було продано близько 95 відсотків квитків. У Сеулі-1988, Барселоні-1992, Атланті-1996 і Афінах-2004 було продано менше 80 відсотків квитків.
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Виручка організаторів від реалізації квитків становить 304 мільйона доларів, що становить 95 відсотків від наміченої мети.
Виручка організаторів Лондона-2012 була близько 659 мільйонів фунтів (872 мільйона доларів по сьогоднішньому курсу).
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