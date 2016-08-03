У Ріо-де-Жанейро розпочалися перші змагання на Олімпійських іграх-2016

Сьогодні, 3 серпня, в Ріо-де-Жанейро стартувала ХХХІ літня Олімпіада.

В 19:00 за київським часом розпочалася перше спортивне подія Ігор - футбольний матч між жіночими збірними Швеції та ПАР. Зустріч проходить на арені "Естадіо Олімпіко Жоао Авеланж".

Крім цієї гри, сьогодні в містах Ріо-де-Жанейро, Манаус і Бразиліа відбудуться ще п'ять футбольних матчів жіночих команд. Завтра в програмі Олімпіади - чоловічі змагання з футболу.

Крім того, 5 серпня, напередодні офіційного відкриття Олімпіади, пройде попередня стадія змагань зі стрільби з лука.

Відкриття Олімпійських Ігор розпочнеться на стадіоні "Маракана" в ніч з 5 на 6 серпня, о 02:00 за київським часом. Пряма трансляція - на телеканалі UA:Перший.