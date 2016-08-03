Знаменитий тенісист Надаль зіграє на Олімпіаді, незважаючи на травму

Іспанський тенісист Рафаель Надаль візьме участь на Олімпіаді, незважаючи на травму зап'ястя, повідомляє офіційний сайт Ігор-2016.

Про це 30-річний спортсмен заявив після вчорашнього тренування в Олімпійському тенісному центрі Ріо-де-Жанейро. Це заняття стало першим для іспанця в рамках підготовки до Олімпіади.

"Так, я поговорив зі всією командою, і ми вирішили, що я буду грати. Тому, найближчим часом я маю намір посилено тренуватися.

Ситуація з травмою не ідеальна, але мій капітан Кончіта Мартінес впевнена, що у мене більше шансів принести позитивний результат Читайте такожФедерер не зіграє на Олімпіаді в Ріо і пропустить залишок сезонудля своєї країни. Тому, сьогодні я тренувався шість годин.

Зап'ястя ще не відновилося на 100%, але найголовніше, що після тренування рука відчуває себе не гірше, ніж учора", — сказав іспанець.

Нагадаємо, в одиночному розряді олімпійського тенісного турніру Надаль посіяний під третім номером. Вище нього знаходяться лише серб Новак Джоковіч і британець Енді Маррей.

Раніше допускалося, що іспанець візьме участь лише у парному розряді тенісного турніру в Ріо.

Надаль ставав чемпіоном Олімпіади-2008 в Пекіні. На відкритті Олімпіади-2016 він буде прапороносцем збірної Іспанії.