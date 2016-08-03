Україна потрапила в Топ-10 країн за сумою призових за золото Олімпіади-2016

Україна потрапила в список перших десяти країн, що планують платити своїм спортсменам найбільше за золоті медалі Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро. Про це повідомляє Tribuna.ua.

За кожне здобуте золото українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів.

Вище України в цьому рейтингу розташовуються лише дев'ять країн, серед яких лише одна входить до Євросоюзу - це Італія, яка заплатить своїм спортсменам за "золото" з 184 тисяч доларів.

Також у Топ-10 увійшли чотири країни з Асоціації держав південно-східної Азії (АСЕАН) - Сінгапур (745 тис.), Індонезія (379 тис.), Таїланд (314 тис.), Філіппіни (237 тис.).

Крім того, в списку десяти присутні Азербайджан (510 тис.), Казахстан (250 тис.), Узбекистан (200 тис.) та Білорусь (150 тис.).

Зазначається, що Велика Британія, Норвегія, Швеція і Хорватія взагалі нічого не платять своїм призерам.

Як повідомляв УНІАН, аналітична компанія Gracenote прогнозує Україні шість золотих медалей на Олімпіаді в Ріо. Аналогічний медальний прогноз надали аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs.