Оголошено ім'я прапороносця української команди на відкритті Олімпіади

Прапор України на відкритті Олімпіади-2016 нестиме стрілок Микола Мільчев. Про це у Facebook повідомив Національний олімпійський комітет України.

Читайте такожСпортивний арбітраж відхилив апеляцію на недопуск в Ріо 17 веслярів із РФ

"Високу честь та відповідальну місію нести прапор України на урочистій церемонії відкриття Ігор ХХХІ Олімпіади, які стартують 5 серпня в Ріо-де-Жанейро, довірено Олімпійському чемпіону Ігор 2000 року в Сіднеї, володарю Олімпійського рекорду, триразовому рекордсмену світу та володарю 9 нагород Кубків світу зі стендової стрільби, найдосвідченішому і найстаршому спортсмену нашої збірної Миколі Мільчеву, для якого ці Олімпійські ігри стануть вже четвертими в спортивній кар’єрі", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалили самі олімпійці під час загальнокомандних зборів сьогодні в Олімпійському селищі Ріо-де-Жанейро.

"В цьому році виповнюються 30 років моїх виступів у збірній команді. Для мене це четверті Олімпійські ігри. Я завжди мріяв бути прапороносцем нашої олімпійської збірної команди. Сьогодні моя мрія здійснилася. Олімпійською командою на іграх у Ріо-де-Жанейро мені випала висока честь виконати цю місію. Впевнений, що я з гордістю і відповідальністю буду нести прапор України до Олімпійських перемог у Ріо", - прокоментував Микола Мільчев.