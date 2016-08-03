Спортивний арбітраж відхилив апеляцію на недопуск в Ріо 17 веслярів із РФ

За рішенням Міжнародної федерації веслувального спорту (ФІСА), до участі в Олімпіаді були допущені 6 із 28 російських веслярів. На Іграх зможе виступити тільки чоловіча четвірка з РФ без рульового. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Раніше повідомлялося, що спортсмени були відсторонені через недостатню кількість допінг-проб, зданих за кордоном.

Всесвітнє антидопінгове агентство WADA закликало виконком МОК через допінговий скандал повністю усунути російських спортсменів від участі в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро, але 24 липня комітет прийняв компромісне рішення.

Згідно резолюції МОК, росіяни, які раніше мали проблеми з допінгом, в будь-якому випадку не будуть допущені до участі в Олімпіаді, однак спортивним федераціям дали право визначати, хто все-таки зможе виступити в Ріо.