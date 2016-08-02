Аналітики Goldman Sachs: Україна посяде 13-е місце на Олімпіаді-2016

10:03, 02 серпня 2016
Ріо-2016
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Один з найбільших інвестиційних банків представив свій прогноз на Олімпійські Ігри в Ріо.

Украине прогнозируют 13-е место на Играх в Рио / НОК Украины

Збірна України посяде 13-е місце на майбутніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Так вважають аналітики великого інвестиційного банку Goldman Sachs, повідомляє Sport Arena.

На думку банкірів, Україна виграє 21 медаль, включаючи шість золотих. При цьому, в окремо взятих дисциплінах збірна України не входить до двійки головних претендентів.

Медальний залік за версією Goldman Sachs візьме збірна США, якій прогнозують 106 медалей, включаючи 45 золотих. Китай і Великобританія замкнули трійку кращих, а Росія, незважаючи на суттєві втрати у зв'язку з допінговим скандалом, стане четвертою.

Згідно Goldman Sachs, найменша інтрига в боротьбі за золоті нагороди буде в таких дисциплінах: настільний теніс (фаворит – Китай, 69% успіху), художня гімнастика (Росія, 59%), бадмінтон (Китай, 57%) та стрибки у воду (Китай, 52%).

Як повідомляв УНІАН, раніше авторитетна аналітична компанія Gracenote, раніше відома як Infostrada, спрогнозувала Україні 16-е місце на Олімпіаді при 23 медалі, включаючи шість золотих.

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