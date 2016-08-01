В Олімпійському селищі Ріо піднято український прапор (відео)
На честь участі нашої команди в Іграх ХХХІ Олімпіади пролунав гімн України.
Український прапор урочисто піднято в Олімпійському селищі Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету.
На честь участі нашої команди в Іграх ХХХІ Олімпіади пролунав гімн України.
Традиційна церемонія підняття державних прапорів країн-учасниць передує офіційному відкриттю кожних Олімпійських ігор і символізує готовність олімпійців країни до участі в Іграх.
В урочистій церемонії взяли участь президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, віце-президент НОК, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов, Посол України в Бразилії Ростислав Троненко, шеф місії української делегації, призер Олімпійських ігор Ніна Уманець, спортсмени і тренери.
З офіційним привітанням учасників Ігор виступив мер Олімпійського селища Ріо.
За традицією представники Олімпійського селища і Олімпійської команди України обмінялися символічними олімпійськими сувенірами.
Як повідомляв УНІАН, Олімпійські Ігри в Ріо-де-Жанейро відбудуться з 5 по 21 серпня.