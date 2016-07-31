Глава МОК назвав умови участі російських спортсменів в Олімпіаді-2016

Для того, щоб потрапити на Олімпіаду-2016, російські спортсмени повинні пройти триступеневий фільтр допуску. Про це на прес-конференції заявив глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, повідомляє ria.ru.

Перший крок — це фільтр міжнародних федерацій, які можуть підтвердити міжнародні тести кожного атлета. Другий фільтр — те, що Олімпійський комітет Росії не зможе додати спортсменів, раніше викритих у порушенні антидопінгових правил. Третій фільтр — рішення МОК, засноване на судженні незалежних експертів і Спортивного арбітражного суду.

"Ми зараз на третьому етапі, де вчора виконком вирішив делегувати це право панелі з трьох осіб, членів виконкому, яких очолив глава медкомісії МОК", — уклав Бах.

"Трійка", до якої увійшли Хуан Антоніо Самаранч, Угур Ерденер і Клаудія Бокель, мають ухвалити остаточне рішення про долю російських олімпійців до 5 серпня — дня початку змагань в Ріо.

При цьому Бах підкреслив, що МОК не несе відповідальності за терміни, ні за причини ситуації, що склалася з російськими атлетами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міжнародний олімпійський комітет вирішив не усувати збірну Росії з Олімпіади в Ріо.