"Трійка" МОК затвердить склад російської збірної до початку Олімпіади в Ріо

Про це повідомив прес-секретар Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс, передає Бі-бі-сі.

До складу "трійки" увійдуть президент Міжнародної федерації стрільби з лука Угур Эрденер, представник атлетичної комісії Клаудіа Бокель і екс-президент МОК Хуан Антоніо Самаранч.

"Вони й приймуть остаточне рішення", - додав Адамс.

Допінговий скандал за участю російської олімпійської збірної триває вже кілька тижнів.

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Всесвітнє антидопінгове агентство WADA закликало виконком МОК усунути російських спортсменів повністю, але 24 липня комітет прийняв компромісне рішення.

Згідно з цією резолюцією, росіяни, які раніше мали проблеми з допінгом, в будь-якому випадку не будуть допущені до участі в Олімпіаді, однак спортивним федераціям дали право визначати, хто все-таки зможе виступити в Ріо.

Олімпіада-2016 стартує в Бразилії в найближчу п'ятницю.