Переможець Кубка світу зі стрільби Омельчук: "Тир в Ріо краще, ніж був у Лондоні"

Переможець Кубка світу зі стрільби з пневматичного пістолету Олег Омельчук разом з колегами по збірній прилетів до Ріо, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

«Останні підготовчі збори проходили в Польщі. Наразі, відсипаємось, адаптуємось, готуємось. Як на мене, то до такої зміни в часі легше звикати, ніж якщо б час переводився вперед. Близько трьох місяців тому на змаганнях Кубка світу ми випробовували олімпійський тир. Він краще, ніж був у Лондоні, цього разу це нетимчасова споруда, а постійно діючий комплекс», - говорить наш стрілок.

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Змагання у Олега Омельчука стартують вже у перший день Олімпійських ігор – 6 серпня, коли визначатимуть найкращого у стрільбі з пневматичного пістолету 10м.

«У нас дуже непередбачувані змагання. До того ж, це Олімпійські ігри. Усі найсильніші спортсмени світу братимуть участь. Можна виокремити спортсменів з Кореї, Японії, Китаю, але слабких тут не буває», - зазначив Олег Омельчук.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо відбудуться з 5 по 21 серпня.